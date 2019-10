Participamos, na segunda-feira, da VII Semana Municipal de Empreendedorismo de Encantado. Na nossa apresentação, que abriu o evento, falamos sobre o processo de escolha de quais negócios aparecem no GeraçãoE.

A palestra é válida para que empreendedores saibam identificar o diferencial de seus negócios e, a partir disso, trabalhem a comunicação de forma que atraia o interesse do público. Foi uma troca muita rica entre a equipe do GE e cerca de 30 pessoas que gerenciam empresas na cidade.

A atividade ocorreu no Gauss Bier Pub, point aberto há pouco mais de um ano na rua Padre Anchieta, bem na entrada do município. Já de cara, nos "encantamos" com o sócio do local, que divide o empreendedorismo com seu trabalho nos Correios. Ao perceber que faltava uma casa que apostasse no conceito de pub inglês na região, lançou a novidade em um imóvel aconchegante com amplo espaço ao ar livre. Deu tão certo que, em breve, ele deixará seu trabalho tradicional para se dedicar 100% ao Gauss.

Somos muito gratos por poder circular pelo Estado e conhecer essas iniciativas criativas. Cada lugar do Rio Grande tem suas próprias características dignas de atenção, e nosso papel é mostrá-las para essa audiência qualificada que nos acompanha. #comunicação