PODCAST: Precisamos trabalhar com empreendedorismo inovador no Brasil, constata Gabriela Ferreira do Tecnopuc

"O Brasil é reconhecidamente um país de empreendedores, os nossos índices são bem elevados em nível internacional, mas o nosso desafio é a inovação. Precisamos subir um pouco esse degrau e realmente trabalhar com empreendedorismo inovador", acredita Gabriela Ferreira. No 17º episódio da série de podcast GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, a líder de impacto social do Tecnopuc e diretora técnica da Anprotec fala sobre como empreender de forma inovadora dentro de empresas e também em negócios próprios. Recentemente, Gabriela lançou a GF Design de Conexões, para auxiliar pessoas e empresas a encontrarem seus propósitos. " São as pessoas que fazem inovação, assim como são as pessoas que fazem as corporações, então uma empresa é um conjunto de pessoas com as suas culturas que a gente precisa conectar ", pondera.

As entrevistas em áudio com duração de cerca de 30 minutos cada são divulgadas todas as terças-feiras. A produção é feita em parceria com a America Podcast, empresa de Porto Alegre especializada no formato de conteúdo. Os episódios anteriores da série Histórias Empreendedoras estão disponíveis em www.jornaldocomercio.com/podcasts , no Spotify, Google Podcasts e iTunes.