Dolce & Gabbana abre sua primeira operação no Rio Grande do Sul

Que crise que nada! O mercado de luxo está bombando aqui no sul. Uma das marcas mais desejadas do mundo da moda, a icônica Dolce & Gabbana, finalmente chega em outubro ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

Fundada em 1985, em Milão, pelos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a marca tem como característica a combinação italianíssima de símbolos religiosos e sensualidade. A DG usa e abusa de estampas ultra coloridas e motivos florais para expressar seu estilo único, conhecido como “novo mediterrâneo” - marca registrada - e tem nas mulheres sua maior inspiração.

No entanto, nada disso vai se ver por aqui. Seguindo projeto semelhante ao iniciado no México em 2018, a Dolce & Gabbana de Porto Alegre será focada somente em acessórios e no universo dos millennials - também conhecidos como a geração Y. Os millennials são aqueles que nasceram entre 1979 e 1995 e que seguem um padrão de consumo que busca autenticidade, qualidade e identidade em tudo que usam.

Este foco é também uma grande sacada da DG, que acabou virando objeto de desejo desta galera ao invés de cristalizar, e de quebra rejuvenesceu portfólio, produtos e serviços. Desde que começou a apostar neste grupo de consumidores, a marca já emplacou novos e criativos produtos e conquistou a cumplicidade de uma nova geração, que define e molda a sociedade multimídia em que vive.

Os produtos da loja de Porto Alegre serão bem popistas. O grande diferencial da Pop Up Store - loja temporária - da Capital será o serviço de customização do clássico Sneaker Portofino e a coleção de RTW (pronto para vestir), segmento de roupas produzidas em larga escala pelas grandes marcas, que possuem preço intermediário entre alta costura e fast-fashion. Já a ideia para a criação dos tênis é oferecer diferentes opções de patches e de pinturas manuais feitas na loja, na hora, tornando assim cada par único e exclusivo, bem como a turma-alvo curte. A DG adora a maneira dinâmica como os millennials se comunicam e consomem, tanto que eles foram os homenageados da marca também nos desfiles em Milão na última temporada e tem sempre ações diferenciadas, pensadas só pra eles.

A loja da DG em Porto Alegre fica no segundo piso do Shopping Iguatemi, bem pertinho Louis Vuitton, que por sinal também desembarcou por aqui como loja temporária e acabou fixando residência permanente em terras gaúchas depois que a operação foi a que mais vendeu entre todas as pop ups brasileiras da marca francesa. SUCESSO! Por sinal, outra marca desejo que também parece que vai baixar por aqui, focada em acessórios, é a Gucci. Mas aí vale uma outra coluna, né? Certamente este assunto vai render e vocês vão adorar. Me aguardem, tô de olho!