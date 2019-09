PODCAST: 'A nova geração está se dando conta que não dá para comprar roupas da China', afirma Solaine Piccoli

Com uma trajetória de mais de 40 anos no universo da alta costura, a estilista Solaine Piccoli mantém o mesmo entusiasmo do início da sua carreira. Com um espaço recém-inaugurado em Porto Alegre e com ateliers em São Paulo e Viena, ela acredita que a presença das três filhas, Gabriela, Julia e Camila, foi fundamental para manter a marca atual. No 16º episódio da série de podcast GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, Solaine conta como começou a produzir vestidos de noivas e pontua as mudanças no segmento.

Para a estilista, os últimos anos marcaram uma retomada da valorização da moda consciente. “A nova geração está se dando conta que não dá para comprar roupas da China, feitas por escravos. Está voltando o feito à mão , quem sabe fazer isso é ouro ”, acredita. Ao falar sobre o propósito de seu negócio, a emoção toma conta da estilista. "Eu não quero vender vestido de noiva. Quero que a noiva tenha a experiência do significado do vestido, porque o significado se perdeu."

Onde escutar os outros episódios do podcast do GE:

