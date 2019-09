Instituto leva grupos ao Vale do Silício

Há quatro anos, Tânia Zambon leva grupos de empreendedores para o Vale do Silício, onde mantém uma das unidades do Instituto Tânia Zambon (ITZ). Fundadora da Universidade de Negócios e uma das principais referências em estratégia empresarial no Brasil, ela acredita que no mundo dos negócios tudo deva ser preparado em escala exponencial.

A imersão ocorre na cultura de gigantes globais como Amazon, Google, Apple e Facebook, marcas que costuma chamar de "os quatro cavaleiros do zodíaco".

"No total, já levamos mais de 300 empresários, todos alunos de nossa Universidade de Negócios, para que vivenciem na prática o modelo de gestão de empresas realmente disruptivas e consideradas inovadoras em todo o mundo", afirma Tânia. "Lá, fazemos planejamento estratégico - um exercício que apenas 6% das empresas brasileiras praticam -; planejamento financeiro e plano de marketing. Tudo de forma exponencial." De acordo com ela, os resultados surpreendem. "Acabou a época do amadorismo, os empreendedores precisam buscar conhecimento não só na academia, mas, também, junto aos melhores especialistas", pontua.

Conforme Tânia, participar de uma imersão no Vale do Silício significa olhar de perto o que está dando certo, conferir que mais do que em outros tempos a atitude faz a diferença. "Não temos tempo para errar, porque tempo é dinheiro e tudo é muito volátil", destaca. "Nós preparamos as pessoas para receber esses conhecimentos, essas mudanças".

O ITZ ainda leva há oito anos alunos para conhecer e vivenciar os bastidores da Disney, considerada o maior centro de entretenimento do mundo. "Ninguém faz o que eles fazem com um padrão tão alto de qualidade. São 72 mil colaboradores engajados, que transmitem a magia da Disney com excelência no atendimento", argumenta a empresária.