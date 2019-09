@movimentoblackmoney @nas @willsmith - Nas e Will Smith investem em aplicativos para adolescentes aprenderem alfabetização financeira. Os rappers, junto com outros investidores, ajudaram a arrecadar mais de US$ 22 milhões para o aplicativo. "Queremos que aprendam sobre suas primeiras contas bancárias com cartões de gastos, mas também queremos ensinar alfabetização financeira e responsabilidade. Os bancos não se adaptam a isso, e queremos ser uma solução para ensinar a próxima geração de adultos a serem mais responsáveis com o dinheiro na era sem dinheiro. Foi fácil, com dinheiro, ir ao shopping, mas agora todo mundo está usando o celular para o Uber e muito mais."

#nosponos #movimentoblackmoney

Maquiadora porto-alegrense conta como iniciou seu negócio com

R$ 500,00, valor do saque do FGTS, que ocorre neste mês.

Assista em: bit.ly/2ktLaGc.