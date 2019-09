CIEE promove a Feira do Estudante Expo

Ocorre nos dias 9 e 10 de outubro a Feira do Estudante Expo, promovida pelo CIEE-RS. A atividade, que é gratuita, deve impactar 300 mil pessoas através de ações digitais e presenciais.

O evento acontece no Teatro e no Centro de Eventos do CIEE, na avenida Dom Pedro II, nº 861, em Porto Alegre. A programação vai das 9h às 17h.

Entre os temas a serem abordados, estão: gestão de carreiras, profissões do futuro, protagonismo juvenil, empreendedorismo através da educação e dicas sobre como ingressar o mercado de trabalho .

Informações e inscrições podem ser adquiridas no site www.cieers.org.br/expocieers