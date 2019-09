Fenasbac lança desafio para inovadores de todo o Brasil

A Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) lançou o Desafio InovAsbac, o seu 1º Hackathon. Trata-se de um desafio para desenvolvedores, designers, profissionais de negócios, finanças, administração, marketing e comunicação, que participarão de uma maratona de 48 horas para criar soluções de melhorias e diversificação de produtos e serviços oferecidos pelas Associações dos Servidores do Banco Central (Asbacs), sempre levando em conta a promoção do bem-estar dos associados e da sociedade.

O objetivo da entidade é inovar na oferta de oportunidades aos associados de todo o País, ampliar o quadro social e perpetuar seus clubes, que são exemplos de convivência social, com ideias inovadoras e aplicáveis.

O 1º Hackathon deve reunir 100 participantes nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na Asbac Brasília. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro pelo link https://bit.ly/2lwSi4T. É possível se inscrever individualmente ou em grupos de 3 a 5 participantes. A seleção dos participantes será feita com base nos currículos dos inscritos. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.