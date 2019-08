Como acontece todo ano, o GeraçãoE acompanha de perto a Expointer, em Esteio. Nossa equipe tem a missão de descobrir, no Parque de Exposições Assis Brasil, quais as novidades para o pessoal do campo e como as marcas que não pertencem a esse universo aproveitam o evento para ganhar visibilidade.

Sempre nos chama atenção o mundo de oportunidades que permeia o segmento agrícola. Para quem é da cidade, às vezes, parece algo distante. Mas, acredite, há tantos processos que ainda podem ser automatizados na agricultura e na pecuária.

Para enxergar isso, no entanto, é preciso imergir no universo campeiro. Como qualquer projeto no empreendedorismo, só dá certo se há verdade.

Fica como dica, portanto: se você quiser aproveitar o celeiro de negócios promissores que estão fora das grandes cidades, se desloque. Passe um tempo no interior, acompanhe a lida das fazendas e das plantações.

Quem sabe você não está prestes a descobrir um caminho menos populoso em termos de lançamento de soluções, com menos concorrência?

A Expointer está aí, e mostra que o setor é pujante. Justamente o que você procurava para começar, não é mesmo?

#bompasseio