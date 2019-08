PODCAST: 'Vivemos em tempos complexos e o nosso papel como marca é se posicionar para um futuro melhor para as nossas clientes', acredita fundador da Amaro

GeraçãoE: Histórias Empreendedoras como é estruturado o modelo de negócio e de que maneira é feita a logística da marca on-line que entrega no mesmo dia da compra em São Paulo e no dia seguinte nas demais capitais. Há quatro anos, a marca lançou as guide shops, lojas onde os clientes podem provar e conferir de perto os produtos. A compra, no entanto, segue sendo feita on-line e entregue na casa da consumidora. Na próxima sexta-feira, 23, Porto Alegre recebe a 13ª e maior unidade da rede (com cerca de 300m²) no Shopping Iguatemi. Há sete anos no mercado, a Amaro , loja de mode feminina, propôs um novo modelo de varejo no Brasil. Dominique Oliver, cofundador da marca, conta no 13º episódio da série de podcastscomo é estruturado o modelo de negócio e de que maneira é feita a logística da marca on-line que entrega no mesmo dia da compra em São Paulo e no dia seguinte nas demais capitais. Há quatro anos, a marca lançou as, lojas onde os clientes podem provar e conferir de perto os produtos. A compra, no entanto, segue sendo feita on-line e entregue na casa da consumidora. Na próxima sexta-feira, 23, Porto Alegre recebe a 13ª e maior unidade da rede (com cerca de 300m²) no Shopping Iguatemi.

Para Dominique, o modelo de compra da Amaro permite chegar ao mercado com um produto de qualidade e com preço mais competitivo. " Focamos muito em criar uma empresa de moda mais inteligente que usa dados , principalmente das nossas clientes. Temos uma integração vertical, de estilo até a logística, e acreditamos que, através dessa desintermediação dessa cadeia tradicional, estamos conseguindo trazer um produto com qualidade mais alta e a um preço mais acessível", diz.

O cofundador da Amaro conta que o início da marca não foi fácil, já que o mercado da moda é bastante tradicional no País. No entanto, para ele, a cultura de compra on-line mudou muitos nos últimos três anos e as consumidoras conseguiram absorver a proposta da empresa. Mesmo com um modelo irreverente de varejo, Dominique acredita que o grande diferencial da marca é, justamente, o relacionamento com a clientela. "Acreditamos muito que, como marca, temos que ter uma conexão muito mais emocional que a maioria das marcas oferecem hoje no mercado. Vemos que muitos players simplesmente vendem produtos e o relacionamento com a cliente é muito transacional. Quando você segue as nossas mídias sociais, você vê uma comunicação muito mais friendly, mais fresh, autêntica e abordamos muitos assuntos que têm relevância para a mulher. Vivemos em tempos complexos e o nosso papel como marca é se posicionar para um futuro melhor para as nossas clientes."

Onde escutar os outros episódios do podcast do GE:

terças-feiras. A produção é feita em parceria com a America Podcast, empresa de Porto Alegre especializada no formato de conteúdo. Os episódios anteriores da série Histórias Empreendedoras estão disponíveis em As entrevistas em áudio com duração de cerca de 30 minutos cada são divulgadas todas as. A produção é feita em parceria com a, empresa de Porto Alegre especializada no formato de conteúdo. Os episódios anteriores da série Histórias Empreendedoras estão disponíveis em www.jornaldocomercio.com/podcasts , no Spotify, Google Podcasts e iTunes.