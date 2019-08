@mulheres.ceo

Post super simples e autoexplicativo que vai te ajudar a começar a criar relacionamento com a sua audiência.

Basicamente, primeiro as pessoas precisam te conhecer, conhecer a sua marca e conhecer o seu propósito! E a única forma de isso acontecer é "botando a cara no sol" mesmo.

Segundo, elas precisam gostar de você. Até porque não é possível estabelecer um relacionamento com alguém que não gosta de você, né? Então, tenha certeza que você está realmente conquistando os seus seguidores, como se fossem amigos mesmo.

E, por último, é claro, eles precisam confiar em você. Até porque ninguém coloca dinheiro em algo que não confia, por isso essa etapa é tão importante.

