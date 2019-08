Marketing de influência on e off-line

Esta semana estava eu andando pelos corredores do Zaffari quando me deparei com um molho de tomate que estampava na embalagem a foto da Maria Antônia Russi, vencedora da 5ª temporada do MasterChef Brasil, da Band. Gaúcha de Porto Alegre, ela viu a carreira decolar depois de fazer sucesso num programa de televisão aberta. Soa até estranho nos dias de hoje, mas essa foi a sorte dela. Participações em eventos, um quadro em outro programa de TV chamado Campo e Alma, só que agora na Band RS, parcerias com grandes marcas, como a Brastemp, é só um pouco do que a loira está colhendo depois do grande feito.

Oportunidade e talento, certamente, foram fundamentais para a chef brilhar na telinha. Em tempos digitais, Maria Antonia deve acontecer mesmo daqui para frente - se ela direcionar seus esforços, claro - na internet.

Assim como ela bombou na mídia tradicional, diariamente milhares de outros fenômenos surgem no on-line. Um exemplo é a Nah Cardoso, que conta com 8 milhões de seguidores. Verdadeiros empreendedores, os influenciadores já são uma força estabelecida no mundo dos negócios e movimentam altas cifras. Marcas nascidas nas redes sociais e ligadas a nomes digitais poderosos se tornam a bola da vez, da noite para o dia, e faturam milhões endossadas por instagrammers e youtubers populares.

Pois isso é de se pensar. O que dizer dos conteúdos gerados por essa galera? Podem, realmente, influenciar e serem decisivos.

Em tempos de dominação das redes sociais, os influenciadores regem o mercado e a mente dos influenciados. O grande lance, agora, é conseguir diferenciação e relevância. Até porque ninguém mais está comprando barato no mundo digital. Você já pensou, por exemplo, no que o seu filho consome? Se mirarmos nas novas gerações, iremos entender que a formação delas é basicamente na cola dos influencers.

E novas redes e celebridades oriundas destes meios surgem todos os dias. Ontem mesmo eu estava fuçando na mais nova febre da web: o TikTok. A plataforma de vídeos curtos chinesa já passou o Instagram em números, e ocupa agora o segundo lugar no ranking mundial das redes sociais.

Empreendedores, os influencers da TikTok fazem um trabalho pesado. Muitos deles, assim como os das outras redes sociais, atuam como startups de uma pessoa só. E, a contar pela quantidade de conteúdo que é gerado diariamente, dá para entender que os caras não estão de brincadeira.

Enfim, tudo isso para dizer que é trabalho duro, nada vem de graça e que vivemos um novo tempo. Milhares de Marias Antônias estão chegando todos os dias sem que a gente nem fique sabendo!

Que o tempo nos aponte novas e excitantes respostas. Porque, ainda bem, ele não para.

BS Festival

E neste sábado vou estar no BS Festival. Vou falar junto com as feras Mari Guntheil, Joana Burigo e Simone Gasparin sobre mulheres e tecnologia - Matriarcado Tech. Dia 17/08, às 9h, no espaço do Mundaréu - rua Hoffmann, nº 500. Esperamos vocês!