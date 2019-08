PODCAST: 'A criatividade dos nossos colaboradores é uma característica bem forte', destaca diretora-financeira da Termolar

GeraçãoE: Histórias Empreendedoras. A empresa porto-alegrense, fundada pelo pai da jovem, Jorge, é atualmente comandada pela família Ardrizzo. Natalie está na empresa há quatro anos e enaltece que a Termolar prepara um novo lançamento para a semana Farroupilha. Inovação em uma empresa de mais de 60 anos de história é um dos tópicos abordados com a diretora financeira da Termolar , Natalie Ardrizzo, no 12º episódio da série do podcast. A empresa porto-alegrense, fundada pelo pai da jovem, Jorge, é atualmente comandada pela família Ardrizzo. Natalie está na empresa há quatro anos e enaltece que a Termolar prepara um novo lançamento para a semana Farroupilha.

Conhecida principalmente por produzir garrafas térmicas, a marca trabalha ainda com outros produtos no portifólio e implantou um e-commerce em 2013. Segundo a diretora-financeira, a indústria em geral tem se adaptado ao modelo aos poucos. “Em nosso caso, ajuda o consumidor que mora em lugar afastado e não tem acesso a toda a gama de produtos nossos, e também fortalece o nosso nome”, explica.

Ela conta que o maior problema que a Termolar precisou enfrentar foi lidar com fluxo de caixa apertado durante a crise financeira do País. “Tivemos três coisas que nos ajudaram. A primeira foi a força de vendas bem forte, que evitou que perdêssemos faturamento no auge da crise , então nossa receita líquida continuou favorável; A segunda é ter um ciclo financeiro equilibrado, cuidamos prazos de vendas, estoque, recebimento, pagamento de fornecedores; E a terceira foi a criatividade, característica dos nossos colaboradores. Nosso desafio é manter essa criatividade em alta”, aponta.

