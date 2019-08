PODCAST: 'Todo mundo tem potencial para fazer o que gosta', acredita sócio do Josephyna's

LGBT. Esse foi um dos objetivos de João Henrique Silva Martins, sócio do bar e café GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, João contou como nasceu um dos espaços mais queridos do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Com cerca de 15 metros quadrados, o bar reúne aos finais de semana centenas de pessoas que se identificam com as bandeiras do Josephyna's. "Estamos bem no coração do Bom Fim. O nosso bar fica próximo ao Ociente, que é uma das danceterias mais antigas de Porto Alegre. Viemos para agregar e reviver o Bom Fim. Estamos trazendo as pessoas para a rua. Um dos valores que temos na nossa nossa casa é a ocupação urbana. Acreditamos que mais pessoas na rua, mais movimento, traz mais segurança, então esse é um dos nossos propósitos", conta João. Ser um espaço de acolhida para o público. Esse foi um dos objetivos de João Henrique Silva Martins, sócio do bar e café Josephyna's , ao inaugurar o espaço em 2016. No 11º episódio da série de podcast dos, João contou como nasceu um dos espaços mais queridos do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Com cerca de 15 metros quadrados, o bar reúne aos finais de semana centenas de pessoas que se identificam com as bandeiras do. "Estamos bem no coração do. O nosso bar fica próximo ao Ociente, que é uma das danceterias mais antigas de Porto Alegre. Viemos para agregar e reviver o Bom Fim. Estamos trazendo as pessoas para a rua. Um dos valores que temos na nossa nossa casa é a ocupação urbana. Acreditamos que mais pessoas na rua, mais movimento, traz mais segurança, então esse é um dos nossos propósitos", conta João.

O empreendedor acredita que, um dos diferenciais do lugar, foi ter apostado no modelo take away em um momento em que ainda não se falava muito no conceito. "Em 2016, o pessoal estava mudando os seus hábitos, e não tinha esse lado do café para levar. Pensei em fazer isso também com o drink para as pessoas irem para a rua." A lapidação do modelo foi feita junto com a clientela, o que, para João, foi um benefício na hora de estruturar o negócio. "Tivemos um movimento muito rápido, as pessoas começaram a trazer amigos, gostaram da nossa proposta, e isso fez a gente se adaptar melhor, saber o que estava faltando. Fomos muito sortudos. Muitos lugares abrem e tem movimento muito fraco, e não sabem o que tem que mudar. Tivemos essa sensibilidade de escutar o cliente e entender a necessidade dele. "

O espaço, que leva o nome da cachorra de estimação de João, tem a proposta de valorizar a diversidade. "Sempre tivemos um carinho enorme com a nossa comunidade LGBT, com os animais, e pelo meio ambiente. Pensamos em como agregar tudo isso e decidimos focar no público LGBT, que é um público carente, que precisa de uma atenção maior." Para os empreendedores que desejam apostar em negócios que tem como norte uma causa o conselho de João é ter amor pelo que se faz. "Qualquer coisa tem que ser feita com amor. O que me move, me comove, me faz chorar e seguir em frente é o amor. Tem que pensar bem na tua essência, acreditar muito na tua criatividade. Todo mundo tem potencial para fazer o que gosta. Tem que te conhecer e ir atrás do que te motiva, e isso tem que ser feito com amor."

