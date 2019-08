Três métricas de marketing de conteúdo

Quando se fala de métricas em marketing de conteúdo, existem alguns dados que não podem ser ignorados e que podem ajudar na otimização dos resultados.

1 - Análise SERP

A análise SERP, ou Search Engine Results Page, consiste na identificação dos principais conteúdos exibidos para uma determinada palavra-chave indicada em buscas no Google. Essa verificação mostra quais são as páginas que estão entre as referências de determinados tópicos.

Você também pode utilizar essa análise para identificar oportunidades de qualificar o ranqueamento de uma determinada página. A análise SERP possibilita identificar informações sobre o que contribuiu para que determinadas páginas estejam nos primeiros lugares nas buscas.

Três ferramentas que podem auxiliar na análise SERP:

2 - Tráfego

Um site com bons números de tráfego é o primeiro passo de um processo que segue com ações para aumentar o engajamento do público e gerar novos contatos. No Google Analytics, por exemplo, a análise do tráfego é realizada a partir da divisão em duas categorias: usuários e sessões.

Usuários: número de visitantes únicos; se um determinado usuário acessar seu site em diversas oportunidades no mês, ele será contabilizado apenas uma vez.

Sessões: contabilizam o número de vezes que alguém acessa o site, sem diferenciar o fato do número de visitas feitas pelo usuário.

A partir dos dados apresentados, você pode identificar quais foram os meses em que o número de acessos aumentou e, a partir disso, verificar as ações realizadas no período analisado. Vale lembrar que o Google Analytics também apresenta os canais que geraram maior tráfego para o seu site, o que facilita a análise.

3 - Tempo de permanência no site

O Google Analytics disponibiliza também o tempo que um determinado usuário permaneceu no seu site. Nessa ferramenta, esses dados estão apresentados no item Duração da Sessão. Através do Analytics, é possível obter informações sobre páginas específicas. Para fazer isso, basta informar a URL. Com esse recurso, é possível saber, por exemplo, quais páginas contam com maior tempo de navegação.

Em alguns casos, saber o tempo de duração da navegação pode ser o suficiente, mas é sempre bom ir além. Um exemplo interessante de aprofundamento é apresentado por Neil Patel , profissional que é referência em marketing digital. Neil fala sobre a importância de analisar o tempo de permanência em uma página para identificar se o usuário leu todo o conteúdo de uma página, como um texto de blog. O autor usa como base o tempo de leitura estabelecido como exemplo pelo Medium para definir se o conteúdo do post foi lido por completo ou se o usuário acabou desistindo dessa leitura.

Você pode considerar esse método para saber se o tempo que o usuário permaneceu em sua página está de acordo com o tempo que ele levaria para concluir a leitura. Vale lembrar que, além do texto em si, elementos como links, imagens e vídeos podem manter os usuários em seu site.

Essas foram apenas algumas dicas de métricas importantes de serem consideradas para qualificar sua estratégia de marketing de conteúdo no site. Quer mais dicas para otimizar o seu site? Clique aqui!

Semanalmente, o pessoal da Dinamize compartilha dicas de marketing digital aqui no GE.