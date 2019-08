Região Sul recebe importantes eventos de empreendedorismo este mês

Em agosto, a região sul do País vira palco para o empreendedorismo. Grandes eventos prometem movimentar o ecossistema de startups nacional. A Gramado Summit, o Startup Summit e o BS Festival devem atrair mais de 17 mil pessoas, num total de oito dias de palestras. Todos eles com o apoio da Sympla, plataforma de gestão de eventos e vendas de ingresso.

O primeiro da lista é o Gramado Summit , um dos maiores e mais tradicionais do segmento, que acontece até amanhã. Ao todo, serão três palcos de conteúdo, com mais de 100 palestrantes. Entre eles, estão confirmados: Serginho Groisman, Cid Não Salvo e Ana Fontes, CEO da Rede Mulher Empreendedora. São esperadas 200 marcas e 4 mil empreendedores na feira de negócios, incluindo os CEOs e fundadores das principais startups do País, os novos projetos mais promissores e os grandes investidores do Brasil.

Em seguida, nos dias 15 e 16, a cidade de Florianópolis recebe o Startup Summit , uma iniciativa do Sebrae que tem como objetivo debater os desafios do setor e realizar um grande encontro entre os atores dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo do país, gerando negócios e aprofundando conhecimentos. Serão 80 palestrantes, entre eles nomes internacionais de prestígio como Uri Levine, cofundador do Waze e Ragnar Sass, do Pipedrive. A head de community Growth da Sympla, Juliana Lima também é uma das confirmadas. O evento deve receber em torno de 3500 pessoas.

Para finalizar, o BS Festival na capital gaúcha promete uma jornada pela cena criativa e a democratização da inovação. "A ovelha negra dos festivais", acontece nos dias 16, 17 e 18 e traz já na sua abertura, um inspiration talk sobre diversidade com a cantora Karol Conka. Serão ao todo 12 hubs de conteúdo acontecendo simultaneamente, com mais de 100 palestrantes. entre eles Orkut Buyukkokten, cofundador do Hello e criador do Orkut. Seis pilares de conteúdo formam o festival: humanidades, tecnologia, educação, gastronomia, empreendedorismo e arte, para impactar e certificar Porto Alegre como uma das protagonistas em criatividade e inovação no cenário mundial. Cerca de 10mil pessoas devem passar pelo centro histórico, entre os eventos oficiais e paralelos gratuitos.