Empreendedoras consolidam restaurante de azeite em Caxias do Sul

O foco do empreendimento é valorizar o consumo do azeite gaúcho, por isso os pratos do cardápio foram elaborados para harmonizarem com o sabor da oliva, através da curadoria de Maria Beatriz, que é sommelier de azeite e já escreveu livros sobre o assunto . Na movimentada avenida Julio de Castilhos, em Caxias do Sul, uma casa da década de 1940 abriga um espaço de coworking na parte superior, o Colavoro Sanvitto, e no subsolo, um restaurante já consagrado na região, o Amada Cozinha , que inaugurou no novo endereço no início de julho. Comandado por Maria Beatriz Dal Pont e Carolina Dal Pont Branchi – mãe e filha -, o negócio começou em 2012 como serviço de eventos e abriu como espaço físico em 2017.

“Minha mãe na técnica é maravilhosa para degustar e descobrir defeitos”, elogia Carolina, que é chef de cozinha e nutricionista. Ela também classifica o azeite do Rio Grande do Sul como “maravilhoso” e pontua que todos os cinco rótulos encontrados no Amada Cozinha são da safra 2019. “Quanto mais novo o azeite, melhor. O italiano, por exemplo, é muito bom, mas é melhor se tu consomes lá. Se ele é novo, se tu vais fazer uma visita num olival, retira na hora e consome. Agora, a partir do momento que ele vem de lá, nunca será tão puro quanto esses”, explica.

A ideia de mudar de local, para ampliar a capacidade de atendimento, era algo que estava nos planos das empreendedoras e se consolidou quando receberam o convite das três herdeiras do casarão construído em 1943. “Elas buscavam um restaurante que pudesse dar vida ao lugar e muitas pessoas nos indicaram. Depois, descobrimos que minha vó é muito amiga da dona Lorita, mãe delas”, conta. O edifício, com três pavimentos, é tombado pelo Patrimônio Histórico do Município e foi projetado pelo arquiteto Vitorino Zani, que planejou a Igreja São Pelegrino. “O movimento agora triplicou. Não servimos menos de 60 almoços por dia”, contabiliza. O restaurante ainda recebe eventos privados, para até 80 convidados, e opera como cafeteria, com oferta de doces assinados pela confeiteira Carla Prezzi. Com a transição, a equipe dobrou de cinco colaboradores para 10.

O investimento das sócias foi de R$ 100 mil, utilizados na aquisição de louças e equipamentos, porém a estrutura foi financiada pelas proprietárias da casa. A decoração é em tons de rosa e tem um piano, pertencente à Lorita, utilizado nas noites do jazz, programação das quintas ou sextas-feiras à noite. “Foi um projeto que inventei porque existe essa demanda para as pessoas mais velhas poderem ir a um lugar para conversarem, tomarem um drink legal”, contextualiza Carolina.

É ela quem cria os pratos, priorizando servir alimentos frescos e ingredientes de proveniência regional, seguindo a sazonalidade dos insumos. Sobre empreender entre mãe e filha, a jovem diz que as duas se complementam, porque uma é mais sonhadora e a outra mais pé no chão. “Quando a gente cozinha juntas, não precisamos falar nada.” Maria Beatriz foi professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e nos últimos 20 anos dedicou-se à estruturação e coordenação de cursos de gastronomia em universidades, tendo ajudado a implementar a Escola de Gastronomia da UCS em Flores da Cunha, em uma parceria com o Italian Culinary Institute For Foreigners (ICIF). Ela realiza cursos e treinamentos sobre azeite de oliva.

O Amada Cozinha fica no número 1.989 e o horário de atendimento é de segundas às sextas, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 15h30min. O local conta com estacionamento exclusivo para clientes.