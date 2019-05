Café com temática rock abre em Porto Alegre com atendimento em inglês para quem quiser

Ao chegar no Coffee & Stuff , cafeteria recém-inaugurada na rua Fernando Gomes, nº 132, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, os clientes podem ser recebidos com um bom dia ou um good morning, how can I help you?. Esse é um dos diferenciais do local, que também é temático de rock and roll.

Lisia Nunes, 42 anos, e Melissa de Marsillac Motta, 45, são professoras e tradutoras de inglês, e perceberam que havia falta de empreendimentos que servissem a clientela no idioma. “Atendemos em inglês, em francês e arriscamos um espanhol”, comenta a primeira. O Moinhos de Vento foi estrategicamente escolhido, devido à presença constante de estrangeiros no hotel Sheraton.

Como amantes de café e do rock, as sócias não poderiam deixar de imprimir no negócio seus gostos pessoais. O ambiente tem temática do gênero musical, com cardápio desenvolvido para ser semelhante a um show. Há até um espaço onde os frequentadores podem se arriscar a tocar guitarra ou cantar em um microfone. Na parede, outro detalhe chama atenção: um mural com fotos de Lisia e Melissa em encontros com astros do rock.

A maioria é com os integrantes da banda Thirty Seconds to Mars, que elas se declaram fãs. “Eles acabam sendo também uma inspiração. Vamos em todos os meet and greet”, empolga-se Melissa. “Além disso, vamos trabalhar com um café que um deles produz”, acrescenta Lisia. A marca Black Fuel, que pertence ao baterista Shannon Leto, segundo a dupla, é inédita no Brasil . “Se o correio colaborar teremos ele aqui até o fim de semana”, pontua.

O Coffee and Stuff serve cookies e scones (doces e salgados), quitutes comuns na cultura norte-americana, preparados pela chef Lari Schmidt. “O scone é uma cruza com o biscoito e o pão. Por fora ele é crocante como um biscoito e por dentro macio como um pão”, explica Lari. Apenas as três trabalham por ora no local. Lisia fica no balcão, onde atende os pedidos e prepara as bebidas, e Melissa cuida da parte administrativa. Amigas há 27 anos, essa é a primeira experiência no empreendedorismo. A dupla investiu cerca de R$100 mil para a concretização do sonho.

Assim como na Starbucks, marca famosa no exterior, com unidades no Rio e São Paulo (e muito desejada pelos gaúchos!), os nomes dos clientes são escritos nos copos. A dupla incorporou nos sabores de café o mocaccino branco (R$12,00), também encontrado na rede norte-americana. “Mas não copiamos eles. Nossos xaropes são produzidos por nós e não industrializados”, reitera Lisia.

A cafeteria atende de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h. Há planos para implantar área kids e parcerias para receber turmas de escolas de inglês, para imersão e prática do idioma. E quem for com seu bichinho de estimação não precisa se preocupar, pois o Coffee & Stuff é petfriendly e distribui biscoitinhos para os clientes caninos.