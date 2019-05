As boas do luxo e da arte

Cresci ouvindo as histórias de Iberê Camargo. Não do artista, mas do cara casado com a prima-irmã e melhor amiga da minha avó Vera, a Tia Maria. O universo do mestre Iberê, sua carreira, suas aventuras e particularidades sempre foram folclóricas na nossa família. Passados os anos, hoje fico feliz de poder ajudar a fomentar e divulgar a Fundação que leva seu nome fazendo parte da Comissão Iberê, junto com outras mulheres maravilhosas e do poderoso Emílio Kalil - superintendente da fundação. Então, olha só: Depois de mais de 20 anos no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a obra Spider, da artista francesa Louise Bourgeois , que integra a Coleção Itaú Cultural, chega pela, primeira vez, ao Rio Grande do Sul, para uma temporada de dois meses na Fundação. A aranha gigante, que é uma versão da obra Maman - escultura emblemática que tornou a artista conhecida -, poderá ser vista de pertinho por aqui.

Spider de Louise Bourgeois

Quando: De 18 de maio a 28 de junho | De quarta-feira a domingo, das 14h às 19h

Local: Fundação Iberê Camargo

Por falar em ajudar, na última terça-feira foi lançado o misto de Bazar e Brechó da influencer Claudia Bartelle . Uma das mais ativas voluntárias nas causas nobres da cidade, desta vez a função é para ajudar a arrecadar fundos para manter a Casa de Apoio Madre Ana - que abriga familiares e pacientes da Santa Casa de Porto Alegre. O evento, que já está na sua segunda edição, terá várias marcas de luxo parceiras, com preços atrativos. Roupas de grife novas e usadas, doadas pelas amigas da Clau, e umas novidades, certamente irão enlouquecer a mulherada. Nesta edição a própria Claudia e o estilista Alexandre Herchcovitch desenvolveram com a Olympykus um tênis exclusivo que estará à venda.

Brechó Claudia Bartelle & Friends

Quando: 11 de junho | Das 11h às 20h

Local: Leopoldina Juvenil - Salão Imperatriz

E, para finalizar em grande estilo, lembro que o II Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo está chegando a Gramado. Ainda bem, pois fiquei sabendo pela Consultoria Delloite que acaba de nascer uma nova classe de consumidores dentro do segmento de luxo: os "Henrys" (High-Earners-Not-Rich-Yet), algo como "consumidores de alta renda, mas ainda não ricos". Os "Henrys" têm, em média, 43 anos e uma renda anual de mais de US$ 100 mil. Com o tema Do Ordinário ao Extraordinário, o Fórum que vai rolar por aqui irá reunir nove especialistas do Brasil e do mundo.

Onne Luxo Gramado - II Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo

Quando: 24 e 25 de maio | Das 8h às 20h

Local: Expogramado (Av. Borges de Medeiros, nº 4.111)

