Vagas em aberto

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee Arco 2019 (https://bit.ly/2LGy1Xi). Com soluções focadas em todos os segmentos do Ensino Básico, da Educação Infantil ao Ensino Médio, a empresa atende mais de 500 mil alunos e 1,4 mil escolas privadas no Brasil. O principal pré-requisito é ser estudante universitário cursando o último ano ou graduado há no máximo três anos. As vagas são para as cidades de Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Para os aprovados que não residem no local de trabalho, a Arco oferece um pacote de auxílio mudança. O prazo de inscrição termina no dia 29 de maio.

O UnitedHealth Group, que atua no Brasil por meio de três negócios distintos, está com inscrições abertas até o dia 31 de maio para o Programa Trainee Executivo - Líderes do Futuro. Para participar, é exigido no mínimo três anos de formação acadêmica, experiência profissional em administrativo ou na área da saúde e inglês fluente (espanhol é desejado). O grupo é dividido em Amil, em que atua como operadora de benefícios de saúde; o Americas Serviços Médicos, especializado em serviços médico-hospitalares; e a Optum, focada em serviços de saúde integrados à tecnologia da informação. O link para mais informações e inscrições é: https://bit.ly/2GsDMlu.