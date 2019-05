Evento itinerante de marketing digital da RD chega a Porto Alegre

Acontece em Porto Alegre, no próximo dia 22, o RD on The Road – evento itinerante de Marketing Digital e Vendas. Organizado pela Resultados Digitais, o RD aposta em trilhas paralelas de conteúdo para que os participantes possam adquirir conhecimento sobre inbound marketing, redes sociais, e-mail marketing, Google Ads, copywriting, inside sales e outros.

Nomes como da apresentadora e palestrante Glória Maria e da Head de Comunicação da Fiat Chrysler, Bárbara Bono, estão confirmados. A organização do evento espera reunir mais de 800 profissionais de áreas e segmentos diversos para estimular o networking em um ambiente interativo.

O RD on The Road vai ocorrer no BarraShoppingSul. Ingressos, a partir de R$ 349,00, e mais informações em https://bit.ly/2F6L3YS