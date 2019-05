Cinco negócios de mãe para mãe

Neste Dia das Mães, contamos histórias de mulheres que enxergaram na maternidade uma oportunidade de empreender e criar rede de apoio com outras mães. Mas elas não foram as primeiras mães empreendedoras que passaram pelo GE. Para celebrar a data, relembramos algumas mulher que contaram suas histórias profissionais e maternidade.

1 - Amamentar sem perder o estilo

O período da amamentação nem sempre é fácil. Além das dificuldades que podem surgir nesse momento, as mães encontram percalços para encontrar roupas que sejam confortáveis e que permitam, de maneira simples, que elas amamentem os seus filhos. Foi pensando nisso que Silvana Piccinini Loss e Luciana Dalfollo Ferreira Termignoni criaram a Love Milk, marca especializada em roupas para amamentação. Além da linha para o dia a dia, as empreendedoras apostaram também em um segmento de roupas de festa. Para conhecer mais do trabalho da Love Milk, confere a matéria que fizemos com elas.

2 - Uma mãe levanta a outra

"Acreditamos naquela frase de que para criar uma criança é preciso uma aldeia. Então, a gente precisa de muitas mãos dadas e muito apoio", destaca Carolina Cozzatti, sócia junto com Juliana Nogueira do Manas Espaço Coletivo. A loja, que fica na Avenida 24 de Outubro, nº 1681, reúne o trabalho de mais de 30 empreendedoras, todas mulheres e, em grande maioria, mães. Além do espaço para comercialização do produtos, o Manas também tem salas para atendimento e reuniões e um mezanino onde acontecem palestras e rodas de conversa. "Tem muitos lugares parecidos com o nosso, mas voltados somente para a criança. Aqui, a atenção é voltada para a mãe, para a mulher", explica Carolina. Leia a matéria completa.

3 - Em coração de mãe, sempre cabe mais um

Ser mãe é um desafio. Ser mãe de gêmeos ou múltiplos é uma aventura maior ainda. E nada melhor que, em momentos de apuros, contar com ajuda de mulheres que já passaram pelas mesmas situações. Foi pensando nisso que Thaís Reali, Vanessa Rocha e Elisa Scheibe Marty criaram a plataforma Me Two. O site foi lançado em abril de 2018 com o intuito de fornecer informações especializadas no assunto e ser um espaço de acolhimento e compartilhamento de experiências entre pais. Em 2019, o Me Two promoveu o primeiro Workshop nacional sobre gêmeos e múltiplos. Mais de 200 participantes de todo País foram até Gramado, na Serra Gaúcha, para discutir o tema. Para conhecer mais essa história, acessa a matéria completa.