A nova onda de Medina

Ganhei a minha primeira prancha de bodybord com 13 anos. Surfar, naquele tempo, não era apenas a prática de um esporte, mas também um estilo de vida. Além do hábito de vida saudável para os praticantes, o esporte fomentava também a indústria da moda, agitava a economia e dava status. Em um tempo de pouca diversidade, ser da turma do surf era o que existia de mais 'cool'. Mas os anos foram passando e outras modices saudáveis acabaram surgindo. As diferentes tribos também trouxeram outros atrativos para a cultura jovem, e o surf style acabou ficando de lado, esquecido lá nos anos 80.

Até que, nos anos 2000, apareceu o genial do Gabriel Medina. Em 2009, ele começou a vencer campeonatos de surf e não parou mais. Foi um título atrás do outro, até que em 2014 sagrou-se campeão mundial do WCT - mais importante competição do segmento. A ele coube não só o renascimento do surf no pais, como o papel de novo ídolo nacional. Papel que desempenha muito bem, já que vence todas e faz parcerias escolhidas a dedo que lhe dão ainda mais notoriedade. Pois a novidade é que ele acaba de virar o principal embaixador de um projeto ambicioso e inovador envolvendo o esporte que vai rolar aqui no sul.

O Surf Complex, da Giestra - Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários, que é apadrinhado por Medina, será erguido em Garopaba/SC, bem na entrada da praia do Rosa, e promete reacender não só o estilo de vida do surfe como também fazer história no mercado. Comercializado no sistema de multipropriedade, onde só se compra o que se usa, o projeto será lançado esta semana e consiste em um grande resort composto de um condomínio privativo (dos adquirentes) e um parque com várias atrações bacanas, entre elas uma inédita no Brasil.

A piscina de ondas de última geração da Wavegarden - empresa espanhola especialista em desenvolver sistemas inovadores de geração de ondas artificiais e dinâmicas, já chega como sucesso de público e crítica. Ela ocupará uma área de 25.000m2 e será a primeira da marca no Brasil. Para se ter uma ideia do sistema operacional da piscina, embarcada com tecnologia modular, cada onda gerada se move em uma seqüência harmoniosa e perfeita, totalmente controlada por um software que domina até a sua extensão . O formato e tamanho da onda, que também são ajustáveis, permitem um banho clássico, digno dos picos mais desejados do mundo.

O complexo ainda terá Hotel, Spa, Pistas de Skate, Praias Artificiais, Bares, Baladas e Restaurantes. É esperar para ver, ou melhor, dropar! Pelo visto teremos ondas perfeitas e o melhor surfista do mundo como vizinhos! Issa!

