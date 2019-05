Vagas em aberto

Programa de Trainee JBS

O processo seletivo para o2019 está aberto até o dia 19 de maio. As vagas contemplam as cidades de São Paulo, Andradina, Lins (SP), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO), portanto é preciso ter disponibilidade de mudança. As oportunidades são para engenheiros, administradores, profissionais de logística e farmácia. Um dos requisitos é ter concluído o curso entre Dezembro de 2016 e Dezembro de 2018. Mais informações em bit.ly/2vcEgah