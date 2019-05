Talks Mulher Protagonista - um bate-papo entre mulheres empreendedoras que abordará o tema O que é ser uma mulher protagonista? O evento reúne três convidadas: Eduarda Streb, Helena Brochado e Sílvia Rachewsky, numa conversa mediada pela jornalista e especialista em marca corporativa e pessoal Michelle Silva. As inscrições devem ser feitas pelo site da Sympla ( Ocorre, nesta quinta-feira (16), a primeira edição do- um bate-papo entre mulheres empreendedoras que abordará o tema O que é ser uma mulher protagonista? O evento reúne três convidadas: Eduarda Streb, Helena Brochado e Sílvia Rachewsky, numa conversa mediada pela jornalista e especialista em marca corporativa e pessoal Michelle Silva. As inscrições devem ser feitas pelo site da Sympla ( https://bit.ly/2U3UQmP ). O encontro acontece no Senac Gestão e Negócios (Shopping Total).

Sua Startup no Tecnopuc (inscrições pelo endereço: Nesta sexta-feira (17), das 17h30min às 19h, a equipe do Tecnopuc Startups realizará o workshop(inscrições pelo endereço: https://bit.ly/2DRMh97 ). O objetivo é desmistificar o processo de seleção de novos negócios do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, apresentando o passo a passo do edital. A atividade é gratuita e será realizada no Tecnopuc Crialab, no 2º andar do prédio 97A, no campus da universidade (avenida Ipiranga, nº 6681).

Noções Básicas de Parrilla tem o objetivo de reforçar a cultura do churrasco e a sua característica agregadora. A primeira edição acontece no próximo sábado (18), das 10h às 14h, na Capela da Fazenda Barbanegra (rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, nº 791 - no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre). A capacitação será ministrada pelo Bebeto Majó, um dos sócios do restaurante e especialista no mercado de carnes. Informações e inscrições através do telefone (51) 3333-0492.