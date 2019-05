Como dar o start no seu negócio?

O Sebrae está com uma novidade: é possível percorrer uma trilha virtual para colocar uma ideia inovadora em prática. Você sabe quais passos precisa seguir para empreender de fato? Aqui mostramos os principais pontos das quatro etapas da trilha, mas você pode acessar cada uma delas em https://start.sebraers.com.br/. As inscrições estão abertas no site até 19 de maio. Por meio desse link, quem empreende terá acesso a uma trilha para explorar e modelar seus projetos durante oito semanas. Em cada etapa, serão disponibilizados conteúdos e mentorias inteiramente on-line. Ao final, o participante terá a chance de apresentar o negócio para uma banca no Pitch Day (da qual participam apenas as melhores ideias). Não é preciso ter um plano concreto. Ao longo do percurso, quem participar será motivado a pensar de forma inovadora e a encontrar um problema real que faça sentido criar uma solução.

Compartilhe