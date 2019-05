GeraçãoE recebe homenagem na Semana Municipal do Jovem Empreendedor

O editor do GeraçãoE , Mauro Belo Schneider, recebeu, na manhã desta sexta-feira, das mãos do vereador Pablo Mendes Ribeiro (MDB), na Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA), uma homenagem pelo trabalho que a plataforma de empreendedorismo do Jornal do Comércio realiza no incentivo ao desenvolvimento econômico e social da cidade . A distinção fez parte da Semana Municipal do Jovem Empreendedor, que ocorre de 1 a 7 de maio.

Mendes Ribeiro ressaltou que essa é a terceira edição da Semana, o que deve ficar de legado ao município, independentemente de ele ser vereador ou não. “Soft skills e design thinking têm que estar nos currículos das nossas escolas municipais”, afirmou, em relação a termos relacionados à criatividade e ao pensamento estratégico. Um debate seguiu após a homenagem entre representantes do setor público e privado – atividade liderada pela Associação de Jovens Empresários (AJE-Poa).

Neste ano, a Semana conta com o apoio da Escola do Legislativo Julieta Bastitiolli, a qual realiza palestras com temas afins para profissionais, professores, alunos e jovens. A programação na CMPA acontece no Plenário Ana Terra, com certificação aos participantes.

Na Câmara Municipal também ocorre, pela primeira vez, o atendimento descentralizado da Sala do Empreendedor - da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico -, para orientações, cadastramentos e liberações de licenças e alvarás de empresas, comércio e serviços.

Foto Elson Sempé Pedroso/CMPA/Divulgação/JC