A Americas Health está com inscrições para o "Fábrica de Líderes", programa de trainee que estimula inovações na área de saúde. As vagas são destinadas para profissionais formados entre 2014 e 2018 e abrange todos os cursos, desde que sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação. Benefícios como Assistência médica, seguro de vida, vale alimentação, assistência odontológica, vale-transporte e refeitório são oferecidos pela empresa. As inscrições vão até o dia 10 de maio. Mais informações em: https://bit.ly/2LqYFmk

Vaga para trainee na Mosaic, empresa focada na produção e comercialização de fertilizantes e nutrição animal. São pedidos no mínimo dois anos de experiência na área escolhida, formação superior nível bacharelado concluída entre dezembro de 2014 e agosto de 2017, inglês avançado e disponibilidade de mudança. As inscrições vão até 12 de maio. Mais informações em: https://bit.ly/2JajU9M