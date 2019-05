O maior acesso à internet, a entrada de um novo perfil de consumidores no mercado e a expansão dos smartphones tornaram o Brasil um dos países que registra as maiores taxas de crescimento em e-commerce no mundo. Pensando nisso, a equipe do Sebrae separou cinco dicas para ajudar seu negócio a crescer no mercado online. Assista em https://bit.ly/2LuKOf8.



@ruasempreendedorismo

Através de doações, criamos um pequeno negócio para que pessoas possam sair da condição de situação de vulnerabilidade social, seja ele um carrinho de churrasquinho ou um isopor com picolé, dentre outros negócios. O beneficiado não só receberá o material como também consultoria por três meses em diversas áreas, como: administrativa, financeira, marketing, publicidade e boas práticas, quando o negócio for com comidas em geral.