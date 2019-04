A arma para combater as novas regras do Instagram

Furo que vazou na internet nesta semana, e que contava sobre os testes que podem modificar o Instagram, poderá movimentar o mundo off-line também. A ideia é mudar não só o app, mas o comportamento dos usuários e a sensação de bem-estar que a aprovação nas redes, ou ausência dela, pode causar.

Explico: é que na nova versão os likes das imagens serão escondidos. Tal alteração, se for aplicada, poderá ser definitiva para mudar a postura dos usuários. "Queremos que os seguidores se concentrem no que é compartilhado, não em quantos likes as postagens recebem. Na nova versão apenas quem compartilha a postagem verá o número total de curtidas e isso mudará tudo", adiantou a turma do Instagram.

Esconder likes pode reduzir o senso de competição no Instagram, e isso fará com que os usuários não possam mais comparar seus perfis com os dos amigos, e muito menos com os dos influenciadores. Se esta mudança acontecer, de fato, poderá incentivar postagens mais autênticas, o que é uma boa notícia. Eu, particularmente, achei ótimo. Baita oportunidade para se apostar em uma outra tendência superbacana: o personal branding.

Mas, calma lá. Personal branding (ou marca pessoal) não tem nada que ver com os famigerados look do dia. Gestão de Marca Pessoal é um nome mais cool para a tal "reputação" - e isso vale pra tudo nesta vida. Aliás, o termo Gestão de Marca Pessoal tem sido, cada vez mais, mencionado como indispensável para a administração de carreiras e negócios. Não importa se você é empreendedor, celebridade, político ou executivo, todo mundo precisa ser CEO de si mesmo. O mundo mudou, e a nossa forma de lidar com a carreira também deve ser outra. Hoje as relações de trabalho mais humanizadas, a tecnologia, o home office e a globalização nos modificaram definitivamente. As redes sociais deram voz para o consumidor, e geraram também essa competição, que, no mínimo, se não é bacana, pode nos tornar pessoas melhores.

Então, que tal a usarmos em causa própria, construindo uma persona interessante que pode nos diferenciar do resto? Ter autoridade e credibilidade sobre algum tema hoje é sinônimo de sucesso. E essa construção de marca própria, literalmente, não se faz em minutos. Uma boa e competente marca pessoal pode levar tempo, mas também dar muito. Até reverter o pacote trabalho perseverança personalidade fama em audiência nas suas redes sociais, mesmo que os likes desapareçam de lá. Pode apostar!