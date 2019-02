Acontece em São Paulo o 1º Fórum sobre Empreendedorismo Social e Periférico

Presidente da Besouro Agência de Fomento Social, o gaúcho Vinicius Mendes Lima participa, nesta quinta-feira (14), às 11h, do 1º Fórum Brasileiro de Empreendedorismo Social e Periférico. Ele será debatedor do Workshop Liberty Seguros, que vai abordar o painel Empreendedorismo Popular e Potenciais Periféricos - A Periferia como matriz e não filial. No dia seguinte (15), à meia-noite, Vinicius ministra a palestra Leite de Pedra, na qual falará sobre o mercado emergente das favelas brasileiras - foco do trabalho desenvolvido pela Besouro , que é responsável pela criação de mais de 3,7 mil negócios em 221 comunidades de 176 municípios de todo o Brasil.

O evento, organizado pelo Instituto Campus Party, ocorre simultaneamente à 12ª edição da Campus Party, encontro que atrai, anualmente, empreendedores, cientistas, gamers, geeks e outros criativos de todo o País para acompanhar atividades sobre empreendedorismo, inovação, ciência, cultura e universo digital.

Durante os cinco dias de palestras, debates e oficinas, o evento se torna o principal ponto de encontro das mais importantes comunidades digitais do Brasil. É um ecossistema que promove a interação, o compartilhamento de conhecimento das áreas afins e a produção de novidades. Serão mais de 100 atrações no evento, que vai até o dia 17 de fevereiro e acontece no centro de convenções Expo Center Norte. Mais informações no site brasil.campus-party.org

