Evento on-line debaterá transformação digital

O TD Web Conference é a primeira conferência on-line sobre transformação digital no Brasil. O evento, promovido pelo TransformaçãoDigital.com, ecossistema que conecta pessoas e empresas à transformação digital, em parceria com o Canaltech, tem como principal objetivo simplificar o processo de adoção das novas tecnologias nas empresas. Totalmente gratuito, ele acontece entre 22 e 26 de abril, das 9h às 21h. Serão mais de 70 palestrantes nacionais e internacionais que serão distribuídos em 14 trilhas temáticas. As apresentações ocorrerão em horários pré-determinados ao longo dessa semana e o inscrito poderá escolher as palestras que deseja participar. A expectativa de público é de 50 mil pessoas, que poderão tirar as suas dúvidas em tempo real.

A conferência on-line é voltada para líderes, empreendedores e gestores de empresas que buscam a transformação digital nos negócios e necessitam de entendimento claro e caminhos práticos para as ações necessárias. "A Transformação Digital é considerada o principal movimento estratégico a ser realizado pelas organizações. Conteúdos atuais sobre o tema ainda estão fragmentados e muito teóricos. Portanto, a nossa ideia com o TD Web Conference é criar um norte para empresas começarem o seu processo de digitalização na prática", comenta Tiago Magnus, CEO & Founder do TransformaçãoDigital.com.

Entre os confirmados estão Jesper Rhode, consultor da Hyper Island no Brasil, Bibop Gresta, cofundador da Hyperloop TT, Daniel Hoe, diretor de marketing da Salesforce para América Latina, Stephany Mazon, Developer Advocate na IBM Brasil, Felipe Hoffmann, coordenador da transformação digital no Grupo Boticário, Jean Christian Mies, Presidente da Adyen para América Latina e Ricardo Gonçalves, Head Of Business Development da Pollux Automation America. "Reuniremos os maiores especialistas e entusiastas da transformação digital em uma semana de conferências on-line para oferecer um programa de conteúdos práticos e objetivos, auxiliando as empresas em sua jornada de transformação", comenta Magnus.

Um estudo do IDC Brasil revela que 42% das organizações pretendem iniciar o processo de transformação digital no próximo triênio (2019-2021). Portanto, o tema transformação digital virou o foco da maioria das empresas.