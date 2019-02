Para ficarmos ainda mais conectados

Muitos de nossos leitores já conhecem o grupo ConexõesRS, que tem mais de 130 mil membros no Facebook. Para quem ainda não tinha ouvido falar, um resumo: trata-se de um ambiente virtual no qual empreendedores e empreendedoras postam detalhes de seus produtos ou serviços. A partir dali, como o nome sugere, geram-se conexões entre quem precisa de algo e quem pode oferecer.

A criadora da página é a comunicadora Mauren Motta, nova integrante do time do GeraçãoE, na função de colunista. Uma vez que seu projeto tem tudo a ver com o que fazemos por aqui, resolvemos criar uma parceria de conteúdo.

Mauren trará um olhar pessoal e despojado - como é de sua personalidade - sobre questões relacionadas aos negócios que surgirem em sua rede de conectados. Além disso, ela nos adiantou que sua paixão por vídeos continua acesa, desde os tempos em que tinha seu programa de TV. Portanto, podemos esperar produções multimídia.

A riqueza, hoje, está justamente nisso que estamos praticando: união de forças. Quando se tem um objetivo em comum - o nosso é gerar impacto na sociedade com histórias inspiradoras - por que correr cada um para um lado? O ano de 2019 - pelo menos no GE - será muito coletivo.

#juntos