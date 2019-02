Empresa da Serra Gaúcha lança churrasqueira em formato de cadeira de praia

A praticidade e portabilidade da cadeira dobrável de praia inspiraram a criação de um novo modelo de churrasqueira portátil. Lançado em dezembro de 2018, o produto é feito em alumínio e pesa apenas 4.3 Kg. O processo de montagem e desmontagem, dizem os donos da "churrascadeira", leva cerca de 20 segundos. Menos de 1kg de carvão é suficiente para abastecer a caixa de fogo.

Ela é equipada com duas grelhas, uma delas para o descanso dos alimentos. Os fabricantes garantem a durabilidade do produto se seguidas as instruções de uso e manutenção. “As churrasqueiras portáteis mais populares disponíveis no mercado não costumam durar mais do que um ano”, alerta Daniel Scheer Viapiana, 44 anos, diretor–presidente da Scheer Churrasqueiras, responsável pela venda do produto.

Para promover o produto no Rio Grande do Sul, foram firmadas parcerias com alguns clubes de futebol, como Grêmio e Inter, de Porto Alegre, e Juventude e Caxias, de Caxias do Sul, que assinam modelos personalizados . A ideia é estender para outros clubes para alcançar um maior espaço no Brasil e, posteriormente, atingir o público no mercado externo. “Como a Churrascadeira é uma churrasqueira para grelhados, atende também ao gosto dos americanos, europeus, australianos, argentinos, uruguaios, abrindo oportunidades de venda também nesses países”, planeja Daniel.

O produto está sendo vendido pela Scheer Churrasqueiras, fabricante de churrasqueiras profissionais de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. A empresa tem atuação em restaurantes e hotéis de 65 países, nos cinco continentes e, mais recentemente, passou também a atuar no segmento de uso doméstico. O produto pode ser adquirido através do site www.churrascadeira.com por R$ 399,00.