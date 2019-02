Organizado em mais de 50 cidades no Brasil e no mundo, o World Creativity Day celebra a criatividade e a inovação com atividades gratuitas promovidas para a comunidade em Caxias do Sul. O evento ocorre no dia 21 de abril. Mais informações no site https://bit.ly/2TlZtsP.

A Escola Caxias Criativa irá promover, em março, o curso Digital360. A capacitação visa habilitar os profissionais a desenvolverem habilidades de criação de relatórios para estratégias digitais. O programa tem duração de quatro meses e tem início previsto para o dia 12. Mais informações em https://bit.ly/Digital3602019.

A Feevale promove o curso Direito para startups: riscos no ambiente de negócio, entre 11 e 15 de março, no Campus II (ERS-239, 2.755, Novo Hamburgo). O objetivo é capacitar os alunos a identificarem e a lidarem com as questões jurídicas que permeiam o ambiente de uma startup. O curso é voltado a profissionais, empreendedores, estudantes das áreas de Administração, Design, Moda, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação e demais interessados no ecossistema de empreendedorismo de base tradicional ou tecnológica. As aulas serão ministradas por David Medeiros Ortenzi, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo seguinte endereço: https://bit.ly/2DRDW5M.