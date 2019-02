Estão abertas as inscrições, até o dia 1 de março, para o curso Negócios Criativos, da Escola Caxias Criativa (ECC). A capacitação promete ser uma imersão nas novas economias e mercados. Além disso, vai trabalhar a elaboração de negócio de forma criativa e estruturada. O programa tem duração de quatro meses. O início das aulas é em março. Mais informações em bit.ly/NegóciosCriativos2019.

Para capacitar líderes mais eficientes e empáticos para as organizações, a ECC também promove o curso Liderança Criativa. A capacitação, que se inicia em maio, tem duração de 20 horas e acontecerá na sede da ECC, em Caxias do Sul. Informações: bit.ly/Lideranca Criativa2019.

No dia 23 de fevereiro ocorre, no Teatro do CIEE, em Porto Alegre, a primeira edição do MKT Sessions - curso de imersão direcionado a pequenos empresários e empreendedores que desejam aprofundar os conhecimentos sobre marketing. Inscrição pelo site da Sympla, no seguinte: endereço https://bit.ly/2FScKoS.