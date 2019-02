Que oportunidade tem agora?

Você já percebeu que cada época do ano gera uma oportunidade diferente para ganhar dinheiro? É preciso estar atento às oscilações de demandas do mercado.

No nosso site (www.geracaoe.com), publicamos, na semana passada, uma matéria sobre uma arquiteta que aluga sua piscina em Porto Alegre. É a solução para quem não tem uma em casa e nem é sócio de algum clube. Essa reportagem, inclusive, integrará um conteúdo que será veiculado na semana que vem (spoiler!).

Com o calorão que os gaúchos andam enfrentando, era tudo que as pessoas buscavam. Basta observar, nas redes sociais, as reclamações sobre as temperaturas. Há gente até se autoconvidando para a casa dos amigos que têm piscina.

A matéria, obviamente, gerou muito engajamento no nosso Facebook e um volume recorde de cliques. O que aprendemos com isso? Que é preciso ouvir, ler, o que está faltando na sua cidade, no seu bairro.

E a solução pode estar, sim, no pátio da sua residência. Pode não demandar grandes investimentos e preparação técnica. Simplificar a vida das pessoas já é uma baita ação empreendedora.

Que a leitura dessa edição traga a inspiração para você enxergar onde está a sua oportunidade de negócio. E bom calor para todo mundo. #força