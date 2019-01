Programa de apoio a empreendedores da Endeavor tem inscrições até o dia 31

serão selecionadas entre 8 e 10 empresas em cada semestre, que receberão durante cinco meses apoio estratégico para o seu desenvolvimento . As inscrições para o processo seletivo e demais informações estão disponíveis no link Encerra-se na quinta-feira (31) o período de inscrições para o Scale-Up 2019, programa de aceleração para empreendedores da Endeavor. No Rio Grande do Sul,. As inscrições para o processo seletivo e demais informações estão disponíveis no link https://bit.ly/2Uq54hD . Também é possível a qualquer pessoa indicar possíveis candidatos ao programa pelo e-mail marcus.gil@endeavor.org.br.

Os escolhidos serão divididos em dois grupos: um para o primeiro semestre de 2019, outro para a segunda metade do ano. O acompanhamento prevê workshops, networkings, diagnóstico do negócio e mentoria de um padrinho da organização. Entre os mentores da rede gaúcha estão Eduardo Baltar, consultor e CEO da Merithu; Fábio Vitola, partner na Galapos; e Luciane Aquino, consultora em estratégia de produto e conteúdo digital.

Potencial de crescimento

A Endeavor busca empresas que estejam fazendo algo único ou diferente em seus mercados, modelos de negócios validados e com elevado potencial de crescimento e empreendedoras e empreendedores que sonhem grande e tenham ambição de criar um grande negócio, com faturamento entre R$ 1 milhão e R$ 200 milhões.

O líder da Endeavor no Rio Grande do Sul, Eduardo Afonso, reforça a importância das conexões que transformam negócios. “Acreditamos no poder do empreendedorismo e, através do Scale-Up, provocamos os empreendedores a crescer ainda mais”, afirma Afonso. Somente no ano passado, o programa acelerou 16 empresas no Estado.

Sobre a Endeavor

A Endeavor é uma das principais organizações sem fins lucrativos de apoio a empreendedores no mundo. Atua na mobilização de organizações públicas e privadas e no compartilhamento de conhecimento prático e de exemplos de empreendedores de alto impacto para fortalecer a cultura empreendedora no país.

Só nos últimos três anos, a Endeavor acelerou mais de 600 scale-ups (negócios que apresentam alto crescimento e modelo de negócios escalável e inovador). Em 2018, as empresas que fizeram parte do programa aumentaram, em um ano, crescimento médio individual de 106% em faturamento e de 33% em número de funcionários, gerando mais de 3 mil postos de trabalho. Outras informações sobre o Scale-Up 2019 e sobre a Endeavor podem ser obtidas através do site www.endeavor.org.br.