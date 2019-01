Senac indica que empreender é desejo de alunos

Ingressar no mercado de trabalho e crescer profissionalmente são as principais ambições dos alunos ao se matricularem em cursos no Senac-RS em 2018, conforme Pesquisa de Necessidades e Expectativas, realizada pela instituição. O que impulsiona 44,29% dos respondentes é o ingresso no mundo do trabalho, enquanto que 22,59% buscam a ascensão na atual carreira.

Aventurar-se em uma nova carreira (9,23%) e empreender (7,64%) aparecem como terceira e quarta maiores expectativas ao se inscreverem em algum curso, seguidas, de perto, por questões não profissionais (7,31%). Simplesmente se manter ativo no mercado de trabalho representa 5,33% das respostas, enquanto outros motivos representam 3,3%.

O questionário foi aplicado com alunos novos, de todos os níveis nas escolas da instituição. A avaliação foi realizada sempre no dia da matrícula ou em até um dia depois dela. Participaram da pesquisa 3.488 alunos, o que representa 5,34% das matrículas realizadas em 2018.