Gilberto Petry assume conselho deliberativo do Sebrae

O industrial Gilberto Petry, presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs), assumiu o Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS, na segunda-feira (14). Na ocasião, Petry admitiu que trabalha com planos para possível redução de repasse de verbas às entidades que fazem parte do Sistema S . Porém, ressaltou com otimismo o atual cenário nacional. “A expectativa brasileira hoje para todos é muito positiva”, apontou.