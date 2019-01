Gaúchas criam plataforma para incentivar empreendedorismo

Duas amigas gaúchas que moram no exterior desenvolveram uma plataforma on-line para conectar empreendedoras ao redor do mundo. O objetivo é sanar dúvidas.

Batizada de SHE (ela, em inglês), a criação da designer de produtos Clavia Castilhos, 36 anos, e da fotógrafa Nanda Santos, 31, promete integrar as mulheres e dar voz aos projetos encabeçados por elas. A sigla deriva de três palavras na língua inglesa: support (suporte), help (ajuda) e empower (empoderar). Além de um site, que ainda será lançado, a SHE possui uma conta no Instagram (@she.theproject).

A experiência pessoal das amigas foi fundamental para o surgimento da SHE. Nanda mora no Tennessee, nos Estados Unidos, e trabalha com arranjos de flores para eventos. E Clavia fixou residência em Toronto, no Canadá, onde estuda sustentabilidade em moda e pretende abrir o próprio negócio na área. Ela destaca que a região tem como diretriz o estímulo ao empreendedorismo.

"Estamos falando de um país de primeiro mundo. Os problemas são diferentes dos nossos, mas o incentivo no exterior é muito forte", pondera.

Clavia já teve uma experiência como empreendedora. Tocava, ao lado do pai, a camisaria Santo Luxo, em Porto Alegre. A gaúcha, assim como a colega Nanda, queria falar sobre a temática para trocar informações com outras mulheres.

"Notamos que era difícil desenvolver um networking de empreendedoras que pudessem compartilhar dicas", pontua. Com um ano e meio de atividades, a Santo Luxo colhia bons frutos. Porém, com o falecimento do pai, Clavia perdeu a vontade de continuar. "Não tinha como continuar sem ele. Todos os cantos de Porto Alegre me lembram", emociona-se.

A designer de moda viu em iniciativas de outras mulheres líderes uma motivação. E é essa mesma sensação que espera despertar pela plataforma. Além de empreendedoras do Brasil, o canal já tem confirmado algumas parceiras na América do Norte e Europa.

O lançamento oficial está previsto para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em Nashville. Na evento, haverá uma exposição multissensorial e de Fotografia Fine Art com fotos das representantes do movimento, de autoria da Nanda.