Qual o diferencial de abrir uma lanchonete temática?

"O principal diferencial está em proporcionar ao cliente uma experiência única, através de um ambiente caracterizado, cardápio especial e um atendimento que envolve e cativa as pessoas. Fazendo isto com excelência, e acertando nas escolhas, gera-se uma grande vantagem competitiva em um nicho de mercado de alta rentabilidade que ainda é pouco explorado no Brasil. A experiência do conceito temático é muito comum nos centros turísticos, como os parques da Disney em Orlando, e exemplos no Brasil, como o Parque Beto Carreiro World (em Santa Catarina) e a linda cidade de Gramado, que se especializaram em gerar experiências singulares. A nossa estratégia foi justamente trazer esse conceito temático para os centros urbanos. Esta é a grande inspiração da Rede Mundo Animal, que vem tendo grande crescimento no Brasil."

