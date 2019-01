A 12ª edição do workshop Direção Empreendedora acontece em Porto Alegre no dia 26, das 14h às 18h (Walk Office, na avenida Praia de Belas, nº 1.212). O evento abordará o modelo de negócio certo para a expectativa de receita, metas para 2019, entre outros temas acerca do empreendedorismo. O número de vagas é limitado. Interessados podem adquirir ingressos através do seguinte link: https://bit.ly/2ArfOVH.

O professor Rafael Martins ministra o curso E-mail marketing profissional, edição Porto Alegre, no dia 29 de janeiro, entre 19h e 22h (no Atum Workstyle, avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 3.228 , 2º Andar, na Capital). A atividade é dividida em três módulos. Outras informações podem ser obtidas pelo endereço https://bit.ly/2F23eQH.