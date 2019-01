Vagas em aberto

Empreendedores podem se inscrever no Open Innovation Lab, programa de inovação aberta da Algar Tech, multinacional brasileira especializada em gestão do relacionamento com o cliente, ambiente de tecnologia e serviços de telecom. A companhia busca startups que trabalham com internet das coisas (IoT), blockchain, realidade aumentada e mista, inteligência artificial e automação. Interessados devem acessar o site da Algar Tech e fazer sua inscrição até o dia 18 de janeiro de 2019.

De acordo com estudo do Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios, o primeiro trimestre de 2019 chega com a expectativa da abertura de 39.100 vagas destinadas a estagiários em todo o País e marca um aumento de 11,7% em comparação ao mesmo período de 2018. Os interessados em receber as oportunidades de estágio devem se cadastrar no site do Nube - www.nube.com.br. O Painel de Vagas mostra todas as vagas disponíveis em tempo real.