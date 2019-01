Seis materiais para pequenos negócios

Cartões de visita

Este é um dos principais itens que não podem faltar. Seja num evento, feira, reunião ou algum contato informal, o cartão de visita é um elemento fundamental para ser deixado ao encontrar um potencial cliente. Para que cause impacto, caprichar no layout e no material da impressão podem fazer toda a diferença.

"Laminações foscas podem dar uma sensação aveludada ao impresso, assim como a aplicação de verniz localizado dá mais sofisticação. Estas escolhas devem ser bem definidas e condizerem com o perfil de negócio. Se você vende para classe A, um material sofisticado faz toda a diferença. Agora se você vende para a classe C, um impresso requintado pode até intimidar e passar a impressão de ser mais caro", orienta o gerente de operações da FuturaIM, Felipe Augusto.

Outra dica para quem está começando é imprimir pequenas tiragens, pois pode ser que, com o tempo, tenha alterações de telefones, e-mails e nomes de colaboradores ou até mesmo pela própria evolução do negócio.

Folhetos e folders

Você precisa explicar o que o seu negócio, produto ou serviço faz. Para isso, terá de optar por folhetos ou folders mais elaborados, com dobras ou recortes. Dependendo do perfil e público-alvo do seu negócio, esta escolha precisa ser definida já na criação da arte.

De qualquer forma, ser objetivo nas informações é uma das formas do seu cliente ter uma leitura rápida e fácil. Já para impressão, o mais utilizado é o papel couchê, que dá liberdade para fazer impressões com grandes tiragens e um bom custo. Já em ações pontuais, como eventos e shows, o papel couchê com verniz total traz um material mais espesso e alto brilho.

pastas personalizadas

Apresentar uma proposta de trabalho pode ficar mais profissional quando se tem uma pasta personalizada para armazenar os arquivos. Geralmente, as pastas contêm uma "bolsa" para guardar folhas, folders ou cartões de visita, e podem ter o layout customizado com uma arte ou a logo da empresa, informações de contato e o que oferece.



Envelopes

Os envelopes são aqueles materiais obrigatórios, independentemente do modelo e tamanho de negócio. Um envelope personalizado com os dados da sua empresa torna os envios mais profissionais, oficiais e seguros. Além disso, evita-se rasuras de caneta para preencher os dados de remetente e destinatário, ou custos extras com etiquetas.

Catálogos



Se o seu negócio tem uma vasta lista de produtos, um catálogo será essencial para apresentar a clientes e ser a ferramenta de trabalho do seu vendedor. Com um catálogo, será mais fácil e rápido ter seus produtos organizados, seja por nome ou categoria. Também é válido para empresas que possuem informações técnicas e precisam tê-las reunidas.

Cartazes

Se sua empresa é uma loja e precisa chamar atenção para alguns produtos, os cartazes podem ser uma boa alternativa para atrair clientes ou mesmo atuarem como comunicação interna. Também podem ser um chamariz para sugerir consumo e promoções.