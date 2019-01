Visão de mundo ajuda nos negócios

Na entrevista que fizemos com Tainan Caballero, na página 3 desta edição, você encontrará uma frase muito significativa. Em dado momento, ele diz que se sai melhor nos negócios quem tem uma visão ampla de mundo, um olhar macro sobre as coisas.

Isso só reforça o que já escrevemos por aqui, sobre a importância de tirar férias e criar um repertório de vida que não seja focado apenas em crescimento profissional. Viajar, de cabeça leve, ser turista, pode sim lhe tornar um empreendedor ou empreendedora melhor.

Quem conhece diferentes locais percebe que as demandas da humanidade são muito parecidas, seja no Brasil ou no Japão. Embora haja comportamentos culturais específicos, o consenso fala muito mais alto, prevalece.

E saber disso, na prática, só torna a sua mente mais aberta para possibilidades de projetos que atendam não só a demanda local. Que tal prospectar uma clientela mundial? Isso não é ambição exagerada, hoje em dia.

Viajar é acumular conhecimento, que uma hora ou outra poderá ser usado a seu favor. Planeje-se para o ócio, pois, como dizem, ele gera criatividade. Se você está lendo esse texto de férias, faça o melhor uso delas. Esqueça, por alguns dias, o trabalho. Lhe fará um bem danado. #relax