Kaichili inaugura operação de verão na praia de Atlântida

O Kaichili Mexican Food lançou, no dia 21 de dezembro, sua operação de verão na praia de Atlântida. A casa fica no Complexo Ramblas by Roubadinhas, ao lado do lago e aproveita os espaços verdes do entorno para criar um ambiente descontraído para o happy hour e jantar.

A loja do Litoral conta com cardápio express e prático, pensado para a clientela da praia: são opções de burritos, bowls, tacos e quesadillas, além de sugestões de pratos para compartilhar. Uma novidade da operação neste ano é a inclusão de um drink em copo especial "squeeze yard", ideal para ser consumido enquanto se passeia pelo calçadão, em dose generosa de 700ml. O Texsoda leva tequila, soda, maçã verde e pêssego.

Outras opções são as frozen margaritas e o Mojito Gigante de 1 litro e meio, esses servidos para consumo no local.

O empreendimento, que tem assinatura do arquiteto uruguaio Alfonso Gallinal Ferrari, tem 40 metros quadrados de área coberta e espaço externo com mesas e cadeiras. O Kaichili de Atlântida opera até o dia 9 de março.