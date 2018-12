O Senac 24 Horas está com inscrições abertas para o curso de Design Gráfico. Com 246 horas, a qualificação apresenta os recursos de editoração gráfica, através de aplicativos de desenho e manipulação de imagem com planejamento. Também são desenvolvidos conhecimentos de análise e seleção dos elementos necessários à construção de projetos gráficos. Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental completo, maioridade a 16 anos e ter curso de usuário Windows ou conhecimento equivalente. As aulas têm início dia 2 de janeiro de 2019, com encontros de segunda a sexta-feira, das 19h30min às 22h30min. As matrículas podem ser realizadas pelo site www.senacrs.com.br/24h ou presencialmente no Senac 24 Horas, localizado na avenida Assis Brasil, nº 3.522 (no Lindóia Shopping), zona Norte de Porto Alegre. Mais informações pelo telefone (51) 3366-0520.

Compartilhe