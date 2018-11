O designer americano Frank Tyneski palestra no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, nesta sexta-feira, dia 9 de novembro, das 14h às 16h. O norte-americano é presidente da RKS Design, empresa de design e inovação que tem como clientes desde startups a corporações multinacionais. No currículo, tem a criação de soluções para empresas como a General Motors, Dell, Kyocera, Motorola e BlackBerry. Tyneski é um inventor inovador premiado internacionalmente e soma mais de 80 patentes nos Estados Unidos e no exterior. Além de seu trabalho na RKS, o designer tem aplicado sua experiência a diversas startups, incluindo o LzLabs, BoomCloud360 e Skinit. Inscrições pelo email confirma.iel@ielrs.org.br.

O SugarCake Show - 1º Congresso de Confeitaria e Empreendedorismo já tem a programação definida. Mais de 20 renomados profissionais, reconhecidos nacional e internacionalmente, subirão ao palco do Teatro do Sesc, em Porto Alegre, nos dias 18 e 19 de novembro, para ensinar ao público o que há de mais representativo no doce mundo da confeitaria. As inscrições podem ser feitas no site www.sugarcakeshow.com.br.