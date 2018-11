@jcgeracaoe: Rolando o lançamento da @restaurantweekbrasil de Porto Alegre. Será de 2 a 25 de novembro, com cerca de 20 restaurantes participantes. Os locais oferecem almoço e jantar com entrada, prato principal e sobremesa com preço fixo nesse período. Ao meio-dia custa R$ 43,90 e à noite, R$ 54,90. #restaurantweek

Intraempreendedorismo é a versão em português da expressão ''intrapreneur'', que significa empreendedor interno, ou seja, empreendedorismo dentro dos limites de uma organização já estabelecida. O vídeo do canal André Faria Show dá dicas para identificar se você é um intraempreendedor.

Acesse em https://bit.ly/2yBl0Fj.